Nahçıvan Ekonomi Bakanı Aliyev ETSO'da

Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Tapdık Aliyev, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.

Beraberinde Nahcıvanlı iş insanları ile birlikte Erzurum'a gelen Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Tapdık Aliyev, Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Bakan Aliyev'e bölge ve şehir ekonomisi hakkında brifing verildi.

Her zaman iki devlet tek millet şiarlıyla kardeş Azerbaycan ve Nahçıvan'a büyük önem verdiklerini belirten Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

İki ülkenin gelecek için projeler üretmeye devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Yardımcısı Polat, “Erzurum ürettiğini satmaya, bizde olmayanı da Nahçıvan'dan almaya hazırdır. Kış turizmi ve spor kompleksleri ile Dünya'da sayılı şehirlerarasında yer alıyoruz. Erzurum'daki alış veriş merkezleri, düzenlenen uluslararası fuarlar, kış turizmi, inanç turizmi, ortak kültürümüz ile Nahçıvanlı kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamaktan mutlu oluruz” dedi.

Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Tapdık Aliyev ise Erzurum'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Tapdık Aliyev, “40 iş insanı ile Erzurum'a geldik. İş insanları kendi sektörleri ilgili firmalara ziyaretlerde bulunuyorlar. Nahçıvan'da tekstil, yağ, organik ürün yatırımlarımız var. Nahçıvan'da tüketilen ürünlerin yüzde 90'ı Türk malıdır. Kendimize yeni hedefler belirlemeliyiz. Sizleri Nahçıvan'a davet ediyorum” diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki ziyarette, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Aydoğdu, Murat Turan da hazır bulundu.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, Bakan Aliyev'e plaket ve Oltu taşı tespih hediye etti.