Nahçıvan-Erzurum ilişkileri ele alındı

Programa; Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen ile iş adamları, sektör temsilcileri ve ajans uzmanları katıldı.

Nahçıvan'daki ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosluğu olan heyet daha sonra Nahçıvan Devlet Üniversitesini ardından ise Haydar Aliyev Müzesini ziyaret etti.

Rektör Çomaklı: “Palandöken, Kış Turizminin Parlayan Yıldızıdır”

Ziyaret ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Palandöken'in, kış turizminin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Çevre ülkelere yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, profesyonel yönetim anlayışı ile Palandöken Kayak Merkezinin her geçen gün daha da ilgi çeken bir konuma geldiğini belirten Rektör Çomaklı, 3200 metre yükseklikteki merkezin ülkemizin ve dünya kış turizminin gözdesi haline geldiğini vurguladı.

Ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erzurum'un gelecekte adından daha sık söz ettirebilmesi için bu tür önemli etkinlikleri sürdürmesi gerektiğini aktaran Rektör Çomaklı, yapılabilecek tüm çalışmaları bilimsel olarak ele aldıklarını ve bu kapsamda Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsünü kurduklarını, bu sayede Spor Bilimleri alanında verilen eğitimin, üretilen bilginin ve sunulan teknolojik hizmetlerin ülkemiz kış sporuna önemli ölçüde katkı sunacağını dile getirdi.

Araştırma Hastanesi 55 Yıldır Sağlık Hizmeti Sunuyor

Ziyaretin bir diğer amacının sağlık turizmini arttırmaya yönelik olduğuna dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yılda 1 milyon hastayı ağırlayan Araştırma Hastanesini bünyelerinde barındırdıklarını, bu hastanenin 55 yıldır bölgesine, ülkesine ve komşu ülkelere sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Son teknolojik cihazlar ve ulusal seviyedeki laboratuvarlarla donatılan Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin, bin 550 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük hastanelerinden birisi olduğunun altını çizen Rektör Çomaklı, sağlık turizminin gelişmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini; bu amaçla tüp bebek, kalp, nükleer tıp, organ nakli, diyaliz, genetik, alternatif tıp, su altı ve hiperbarik tıp merkezleri gibi ilgi çeken ve hususiyet arz eden branşlarda başarılı bir şekilde hizmet verdiklerini kaydetti.

Heyet, Nahçıvan Devlet Üniversitesini Ziyaret Etti

Nahçıvan ile ikili ilişkilerin gelişmesi için çeşitli projeler geliştireceklerine değinen Prof. Dr. Çomaklı sözlerine şu şekilde devam etti: “Ziyaret ettiğimiz ve bizimde üyesi olduğumuz Kafkasya Üniversiteler Birliğinde yer alan Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile iş birliği konusunda görüşmelerde bulunduk. Uluslararasılaşma noktasında oldukça önemsediğimiz dünya üniversiteleri ile ortak çalışma vizyonuna yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle misafirperverliğinden dolayı Nahçıvan yetkililerine ve Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz'a teşekkür ediyor, kendilerini de en kısa zamanda Erzurum'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.