Naim Karataş resmen aday adayı

28. dönem milletvekilliği aday adaylığını açıklayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş partililerden büyük destek gördü.

MHP Yakutiye İlçe Başkanlığının düzenlemiş olduğu “Yakutiye bölge sandık sorumluları ve mahalle temsilcileri toplantısında” MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda 28. Dönem milletvekilliği aday adaylığını kamuoyuna duyuran Naim Karataş vatandaşlarca ayakta alkışlandı.

MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir ve parti yöneticileriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Karataş açıklamalarıyla birlikte toplantıda seçim zaferi havası estirdi.

Karataş konuşmasında “Allah bana milletimize hizmet etme fırsatı versin. Haramdan, haksızlıktan ve hainlikten yana zerre şüphenizin olamayacağı şahsımın durmadan vatan sevdasıyla bayrak tutmasını yüce rabbimden diliyorum. Sizlerin onayı ve desteğiyle bu hizmet yarışını farklı bir mecrada sürdürmek dileklerimden ve isteklerimden birisidir. Daha fazla ne yapabilirim, milletim ve vatanım için nasıl daha iyi hizmet edebilirim sevdasıyla çıkmış olduğum bu yolun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin eksilmeyen desteği ve vatan sevdası karşısında şahsıma düşen daha fazla çalışmak ve daha fazla fayda sağlamak olacaktır.

Bizleri bu kutlu görevde görmek isteyenlerin yüzünü kara çıkarmayacağımızı şimdiden belirtir; görev ve sorumluluk bilinciyle ülke menfaatlerini her zaman en üst noktada tutacağımızın altını çizmek istiyorum. Hiçbir makam ve mevki bizleri vatanımıza olan saygı ve sevgiden alıkoyamayacaktır. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olarak verilen görevi layıkıyla yerine getirip Türk yurtlarında umut beslemeye, güven ve sigorta olmaya devam edeceğiz. Aday adaylığımın şimdiden hayırlı olmasını ve vatanımıza, Erzurum'umuza bereket katmasını temenni ediyorum” sözlerine yer verdi.