Narkotik köpeği Eris uyuşturucuya geçit vermedi

Erzurum'da emniyet ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan şüpheli bir araçta narkotik köpeği Eris ile yapılan aramada 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik Erzurum-Erzincan karayolunda yapılan uygulamada şüpheli bir araç durduruldu. Narkotik köpeği Eris ile yapılan aramada aracın sağ ön koltuk paspası altında 2 adet plastik saklama kabı içerisinde 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Nurefşan Y. ve Yunus K. gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Nurefşan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yunus K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.