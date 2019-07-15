Narman 15 Temmuz Şehitlerini unutmadı

Narman'da 15 Temmuz şehitleri anısına ağaç dikimi yapıldı.

Narman Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz şehitleri için Narman Kaymakamı Mustafa Serin ve Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser öncülüğünde ağaç dikim faaliyeti gerçekleştirildi.

15 Temmuz şehitleri anısına yapılan faaliyete Narman İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, STK temsilcileri, kurum amirleri ve personel katıldı.

Narman Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz şehitleri için Narman İlçe Şehitliğinde düzenlenen programda şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.