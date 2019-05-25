Narman'da 46 mahallenin 46 incisi programı

Narman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan programda İlçenin 46 mahallesinde her mahalleden en fazla buzağı elde eden bir çiftçi tespit edilerek teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşan İlçe Müdürü Erhan Çiftgül, “2018 yılında 46 mahallemizde 46 üreticimiz mahallesinde en fazla buzağı elde etmiş olup, ilçemizdeki büyükbaş hayvan sayısında artışı sağlamışlardır. Bu ilçemiz için bir başarı hikâyesidir. 2019 yılı da inşallah gayretli çalışmalarınız ile aynı hız ve heyecanla devam edecektir. Hayvancılığın bölgemiz için gelişmesi demek; nüfusun büyükşehirlere olan zorunlu göçünü engellemesi ve halkın refah seviyesinin yükselmesi demektir.” dedi

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Burhanettin Eser ise “Hayvancılık; yılda 365 gün, haftada 7 gün, günde 24 saat emek istediğinden öncelikle sevilerek yapılması gereken bir iş kolu olarak değerlendirilmeli ve benimsenmelidir. Hayvan varlığımızı sayısal ve kalite olarak daha yüksek düzeye çıkarabilmek adına Belediyemiz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz birlikte her çalışmayı yapacaktır. Üreteceğiz ardından marka değeri olan son ürünlere dönüştüreceğiz ve ardından iyi bir pazar payı oluşturup ekonomik olarak geçimimizi sağlayacağız” dedi.

Kaymakam Mustafa Serin ise konuşmasında, “Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız koordinasyonu ile 2019 yılı için mevcut kaba yem ihtiyacını gidermek adına, hayvancılık yapan üreticilerimize yüzde 80 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Bu sayede üreticilerimiz, ihtiyacı olan fiğ, yonca ve korunga tohumunu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden temin ederek hayvan beslemede çok önemli bir yer tutan girdi maliyetlerini düşürmeyi hedeflemekteyiz. Değerli üreticiler için yapmış olduğunuz özverili çalışmaların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, siz değerli üreticilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bundan sonra yapacağınız hayvancılık faaliyetlerinde böyle başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” diye konuşu.

Konuşmaların ardından belirlenen çiftçilere hediyeleri törene katılan protokol mensuplarında verildi.