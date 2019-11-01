Narman'da buzağı ölümlerinin engellenmesi için çalışma başlatıldı

Hayvan Hastanesi'nde buzağıların bu proje kapsamında muayene ve tedavileri için buzağılar Erzurum İl sınırlarında faaliyet gösteren işletmelere kayıtlı olması gerekiyor.

Proje kapsamında Hastanede; Klinik muayeneler, Cerrahi müdahaleler, Hematolojik ve biyokimyasal analizler, Laboratuvar analizleri, Ultrasonografi ve radyografi gibi işlemler yapıldığı, teşhis ve tedavi kapsamında kullanılan sarf malzeme giderleri proje bütçesinden karşılanacak.