Narman'da Çiftçiye indirimli elektrik

Erzurum'un Narman İlçesi'nde tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yüzde 12 indirim dönemi başladı.

Narman Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erhan Çiftgül, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz elektrik kullanımında daha ucuz tarifeden elektrik alma imkanına sahip oldular. Değerli çiftçilerimize şöyle seslenmek istiyorum, sadece tarımsal sulamada değil, diğer hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan çiftçiler de aynı tarifeden yararlanacaklar. Kilovat saate yaklaşık 72 kuruş ödeyen çiftçiler, tarımsal alana girdiği zaman bu rakamı 63 kuruşa faydalanmış olacak Yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirimle uygulamadan yararlanılmaya başlanmıştır. Hayvancılık işletmesi belgesini İl/İlçe Müdürlüğü'müzden alarak Elektrik dağıtım şirketlerine beyanda bulunan çiftçilerimiz faydalanmaya başlayacaktır.

Tarım ülkesi olarak çiftçilerimize pozitif bir katkı olacaktır. Üretimin artması ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.