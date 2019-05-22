Narman'da Dünya Süt Haftası etkinliği

Süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve süt tüketiminin artmasını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından 1956 yılından itibaren üye ülkelerde her yıl 21 Mayıs tarihi ve bunu kapsayan hafta “Dünya Süt Haftası” olarak kutlanıyor.

Narman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince düzenlenen 21 Mayıs Süt Haftası etkinliğinde, süt tüketiminin özendirilmesi amacıyla Sütpınar ve Yukarıyayla Mahallesi İlköğretim okullarındaki öğrencilere sütün yararları ile ilgili bir farkındalık oluşturmak için Ziraat Yüksek Mühendisi Yakup Nuri Ustaoğlu tarafından bir eğitim gerçekleştirildi.

Ayrıca İlçe halkına süt ikramı yapılarak sütün beslenmedeki önemi ile ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte, İlçe Tarım Müdürü Erhan Çiftgül sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenmede süt ürünlerine mutlaka yer verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çiftgül ayrıca çocukların gazlı içeceklerden uzak durması ve ebeveynlerin de ramazan ve diğer günlerde sofralarında başta ayran olmak üzere süt, yoğurt ve peynir olmak üzere süt ürünlerine yer verilerek çocuklara örnek bir davranış sergilemeleri gerektiğini vurguladı.