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Narman'da kurtuluş törenlerine Koronojirüs ayarı

Erzurum’un Narman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Erzurum'un Narman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


18 Mart Narman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle törenler çelenk sunumunun ardından sona erdi.


Törene İlçe Kaymakamı Mustafa Serin ve Belediye Başkanı Burhanettin Eser, kamu kurumlarının temsilcileri, STK ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Öte yandan Tekman'da kurtuluş törenleri Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptale dildi.

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