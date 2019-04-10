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Narman'da Polis Haftası kutlandı

Erzurum’un Narman İlçesi’nde Polis hafta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Erzurum'un Narman İlçesi'nde Polis hafta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.


Narman İlçe Emniyet Amirliğince 10 Nisan polis haftası kutlamaları çerçevesinde sabah Narman Hükümet konağı önünde yapılan törende Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile tören ilçe emniyet amir vekili Abdurrahman Ceyhun makamında tebrikleri kabul etti.


Törene İlçe Kaymakamı Mustafa Serin, Belediye Başkan Vekili Yavuz Soylu, Jandarma Komutanı Emniyet Amiri diğer daire amirleri ve muhtarlar katıldı.


Polis memuru Samet Kılıç konuşmasında “Türk Polis teşkilatının kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden itibaren Türk halkının sevgi ve saygısını kazanmış ve severek bu millet ve devlete hizmet etmiştir” dedi.

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