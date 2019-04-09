Narman'da uygulamalı budama ve aşılama eğitimi

Yapılan eğitim çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül'ün organizasyonu ile gerçekleştirilen eğitimde Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü hocalarından Dr. Gürsel Özkan, Arş. Gör. Halil İbrahim Sağbaş ve Arş. Gör. Gülçe İlhan tarafından yarı bodur elma, armut ve ceviz ağaçlarında kullanılan budama ve terbiye sistemleri ile meyve ağaçlarında bahar döneminde uygulanabilen kalem aşı yöntemleri uygulamalı olarak çiftçilere anlatıldı.

Narman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül, meyve bahçesindeki eğitime katılarak, çiftçilerle yaptığı konuşmasında; bu eğitimlerin meyve yetiştiriciliği yaparak daha fazla verim almak isteyen ve yeni bahçe tesis edecek olan çiftçilere yönelik düzenlendiğini kaydetti.

Eğitimlerle bilinçli üretime destek olunduğunu kaydeden Çiftgül, sayısız üreticiye ulaşarak daha verimli ve kaliteli üretimin yolunun açılacağını ifade etti. Çiftgül, budamanın meyvecilikte vazgeçilemez unsurlardan biri olduğunu, hem verim ve hem de kalite için budamanın mutlaka yapılması gerektiğini de belirtti.

Çiftgül, çiftçilerin daha verimli ve kârlı bir üretim yapmalarını sağlamak amacıyla programlanan şekilde erken ilkbahar döneminde bahçelerde gübreleme, bakım, budama ve çeşit değiştirme aşılarının öğretilmesi amacıyla mahallelerde ziyaretlerine ve bu gibi eğitimlere devam edileceğini söyledi.

Eğitimi veren hocalar tarafından katılımcılara meyve fidanı üretim teknikleri, meyve ağaçlarına budama, budamanın amaçları, budama zamanı, kış budaması, yaz budaması, budama araçlarının dezenfeksiyonu, budamanın temel prensipleri, dikim budaması konularında detaylı sunum yaptı.

Ayrıca, meyve ağaçlarında yetiştirme teknikleri, gübreleme, sulama, bordo bulamacı uygulaması ile yaygın olarak görülen hastalık ve zararlılarla mücadele konuları hakkında da bilgiler verildi.

Uygulamalı olarak yapılan eğitimin ardından katılımcıların soru-cevap kısmı ile eğitim son buldu.