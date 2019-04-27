Narman'da Zeka Oyunları Şenliği düzenlendi

Narman hükümet konağı bahçesinde yapılan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şenliğe İlçe Kaymakamı Mustafa Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Okumuş ve daire amirleri öğretmenler öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen zeka oyunlarında minikler kategorisinde Aşık Sümmani İlköğretim Okulu öğrencilerinden Esma Akyol, Çocuklar kategorisinde Ayşegül Maraşlı'ya ödüllerini İlçe Kaymakamı Mustafa Serin verdi. İkinci olan M.Ali Daşcı ve Gökmen Akçay'a ödülleri Belediye Başkan Vekili Nurten Aksu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Okumuş tarafından verildi.

Etkinlikte daha sonra öğrenciler kendi aralarında yarışarak eğlendiler.