Narmanlıoğlu-Talayman Ailelerinin mutlu günü

Erzurum'un sevilen gazetecilerinden merhum Sayıl Narmanlıoğlu'nun kızı Neslihan Narmanlıoğlu, Erzurum Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Samet Talayman ile dünya evine girdi.

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memuru Mehmet Aydın'ın gerçekleştirdiği nikah akdinin şahitliklerini Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Sezai Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Aydemir, İş Adamı Ömür Güllülü, Gazeteci Cem Bakırcı ile İsmail Çakır yaptı. Kıyılan nikah törenin ardından Narmanlıoğlu ile Talayman Ailelerinin yansıra, eş ve dostları genç çiftlerin mutluluğunu paylaştı.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde doktora eğitimini sürdüren Neslihan (Narmanlıoğlu)-Talayman'a aile cüzdanını vererek genç çiftlere mutluluklar diledi.