Narmanspor buzda dadaşların gururu

Buz sporlarında öncü kulüp olma özelliğini sürdüren Narmanspor, Büyük Erkekler Süper Lig'de Play-Off'a kaldı. Antrenör İkram Çintimar yönetiminde tarih yazan Kırmızı Periler Diyarı, buz sporlarında Dadaşların gururu olmayı sürdürüyor.

Erzurum'u Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ile birlikte Büyük Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde temsil eden Narmanspor, Antrenör İkram Çintimar yönetiminde ligde üçüncü sırada alarak Play-Off'a yükseldi. Sekiz takımla Büyük Erkekler Buz Hokeyi Süper Liginde Sezonun normal süresini 21 puanla 3. sırada tamamlayarak, Play-Off serisine devam etme hakkı kazanan Kırmızı Periler Diyarı, Dadaşların gururu oldu. Antrenör İkram Çintimar yönetimindeki Narmanspor Buz Hokeyi Takımı, genç erkekler ve Büyük Bayanlarda da devam eden ligde Play-Off'u garantilemiş durumda.

AK Parti Narman Belediye Başkan Adayı ve eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser'in büyük destekleri ile kurulan ve buz sporlarında Erzurum ile Türk sporuna hizmet veren Yeşil-siyahlı kulüp, buz sporlarında sadece Erzurum'un değil Türkiye'nin de adeta öncü kulüplerinden biri. 13 bin 500 nüfuslu bir ilçenin spor kulübü olan Narmanspor, özellikle ‘Buzun Perileri' olarak bilinen Bayanlar Buz Hokeyi Takımının başarıları ile Türkiye'nin konuştuğu bir spor kulübü oldu. 6 yıl önce kurulan Narmanspor, Büyük Bayanlarda iki kez Türkiye şampiyonu, iki kez Türkiye ikincisi ve bir kez de Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde hem erkeklerde hem de bayanlarda dereceleri bulunan Narmanspor, iki yıldır Erkekler Süper Buz Hokeyi Liginde mücadele ediyor. Geçen yıl Türkiye üçüncüsü olarak bronz kupayı müzesine getirmeyi başaran Yeşil-siyahlılar, bu sezon da Dadaşlar diyarına mutlak bir kupa kazandırmak için Play-Off'ta mücadele edecek.

Kulüp Başkanı Hüseyin Yavuz, “Tabi ki, büyük erkeklerde hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. Birbirinden güçlü rakiplerle oynayacağız. Bu sezon Erzurum adına Büyük Erkeklerde kürsüde yer almak istiyoruz” dedi.

Sadece 13 bin 500 nüfuslu Narman ilçesinin değil, Erzurum'un buz sporlarında öncü spor kulübü olduklarını belirten Narmanspor Başkanı Hüseyin Yavuz, “Liglerde mücadele eden kulüpler arasında, tek kurum takımı olmayan kulüp biziz. Buz hokeyi büyük bütçe gerektiren bir spor dalı. Biz Narmanspor olarak 2018 yılında 300 bin lira civarında bir maddi kaynak harcadık. Kurum desteği olmayan tek spor kulübü olarak, bundan böyle her kesimden destek bekliyoruz. Narmanspor sadece Narmanlıların değil, tüm Erzurumluların kulübüdür” diye konuştu.