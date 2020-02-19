Nasır ve topuk dikeni problemine dikkat

Ayfer Aydın, nasır ve topuk dikeni problemi hakkında bilgi verdi.

Dermatoloji Uzmanı Ayfer Aydın, “Nasır yada diğer adıyla topuk dikeni genellikle ayak tabanında ; yanlış basma alışkanlığı, sert tabanlı ayakkabılar giyinmek, ayakta çok kalmak, çok yürümek, çok spor yapmak gibi nedenlerle oluşabilir. Çok ağrılı olabilen bu durum zaman zaman şiddetli boyutlara da yaşam konforunu bozabilir. Hastanın günlük hayatını etkileyecek boyutta hastanın yürüyüşünü engelleyecek şekilde sorunlar yaşamasına neden olabilir” dedi.

Nasır tedavisinde çok çeşitli tedavi seçeneğinin olduğunu ifade eden Aydın, “Buna hastanın lezyonu, lezyonun derinliği ve lokalizasyonuna bakarak doktor karar verebilir. Nasır-Topuk dikeni tedavisinde ilk olarak hekim topikal kremler veya solüsyonlar veya bantlar kullanarak tedavi etmeyi seçebilir. Bu topikal tedavi seçeneği ile tedavi şansı düşük olsa da bazı hafif formdaki nasır tedavilerinde sonuç alınabilmektedir. Nasır-Topuk dikeni tedavisinde Lazer Tedavisi; CO2 lazer teknolojisi ile nasır kolaylıkla tedavi edilebilir. Son derece güvenli ve başarılı sonuçlar veren bir tedavi yöntemidir. Nasır-Topuk dikeni tedavisinde Koterizasyon Yöntemi; Benim sıklıkla tercih ettiğim çok eski ve kolay bir uygulamadır. Nasırın olduğu bölge bir lokal anestezik madde ile uyuşturulduktan sonra o bölge koterize edilir. lezyonun köküne kadar ilerlemek ve tamamını köküyle çıkarmak önemlidir. Aksi takdirde tekrarlama oranı çok yüksektir. Doğru tedavi yapıldıktan sonra hastaya nasırın tekrarlamaması için bası yapan unsurların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Örneğin ayak iki parmak arasında nasır oluyorsa bir ayıraç yardımıyla bu ik parmağın ayakkabı giyerken çok sıkı birbirine değmesi önlenmelidir. Eğer çok yüksek topuklu, sivri burunlu,sert tabanlı ayakkabılar giyen bir hasta ise; günlük hayatta daha rahat, yumuşak tabanlı, daha düz konforlu ayakkabılar tercih edilmesi önerilmelidir” şeklinde konuştu.