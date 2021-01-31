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Necati Erkmen: “Çok üzgünüz, alt sıraları ilgilendiren önemli bir müsabakayı 1-0 kaybettik”

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, 1-0 mağlubiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Çok üzgünüz, alt sıraları ilgilendiren önemli bir müsabakayı 1-0 kaybettik” dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, 1-0 mağlubiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Çok üzgünüz, alt sıraları ilgilendiren önemli bir müsabakayı 1-0 kaybettik” dedi.


Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Ankara ekibinin teknik sorumlusu Necati Erkmen, basın mensuplarına karşılaşmayı değerlendirdi.


Erkmen, “Çok üzgünüz. Alt sıraları ilgilendiren önemli bir müsabakayı 1-0 kaybettik. Golün öncesinde orta saha da oyuncumuzun ağzında bir kanama vardı. Bu pozisyonun VAR'dan görülmesini beklerdik. Ofsayt çizgisine baktılar tamam gol verebilirler, saygı duyuyorum. Bu pozisyonla ilgili yorumcu arkadaşlar akşam gereken yorumu yaparlar” şeklinde konuştu.

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