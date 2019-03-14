İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde kurtuluş etkinliği

Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümünü düzenledikleri törenle andılar.


Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla okul konferans salonunda düzenlenen programa Erzurum İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek, Erzurum Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


İlk olarak okulun müzik öğretmeni A. Berrak Aydınoğlu rehberliğinde müzik kulübü öğrencileri bağlama eşliğinde koro ve sololar halinde türküler seslendirdiler.


Ardından program Palandöken Gençlik merkezi Müdürü Mehmet Gözütok'un “Tarihsizlik Talihsizliktir” sunumuyla devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.