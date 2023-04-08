İhlas Haber Ajansı

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Nisan ayında, sahur vaktinde yoğun kar yağışı şaşırttı

Erzurum’un Uzundere İlçesinde saat gece yarısında başlayan yoğun kar kısa sürede etkili oldu.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde saat gece yarısında başlayan yoğun kar kısa sürede etkili oldu. Sağanak yağmurun ardından başlayan kar yağışı bölgede şaşkınlığa neden oldu.


Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte baharın gelmesi beklenirken yoğun kar yağışının ardından meyve çiçeklerinin don riski vatandaşları endişelendirdi. Bölge halkı meyve çiçeklerinin soğuktan etkilenip verimin az olacağından endişe ediyor.


Büyük kar taneleri şeklinde yağan yoğun kar kısa sürede kentin beyaza bürünmesine neden oldu.

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