İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nişandan dönen ailenin feci sonu

Erzurum’da menfez duvarına çarparak şarampole yuvarlanan araçtaki 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da menfez duvarına çarparak şarampole yuvarlanan araçtaki 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen 25 yaşındaki gencin ve yakınlarının yaptıkları nişan sonrası evlerine döndükleri öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, kaza saat 06.20 sıralarında Erzurum-Tortum yolu Karagöbek mevkiinde meydana geldi. Umut Y. idaresindeki 08 YD 488 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfez duvarına çarpıp şarampole yuvarlandı. Ters dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü Umut Y. (25) ile Birgül Y., Nürgül Ö., Salih Ö. ve Elif Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Erzurum Adli Tıp Kurumunda otopsileri devam eden ölenlerin acılı yakınları ise sinir krizi geçirdi.


25 yaşındaki Umut Y.'nin Gaziantep'teki nişanından dönen yakınlarının Artvin'in Yusufeli ilçesine döndükleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.