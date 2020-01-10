Nöral Terapi ile ağrı tedavisi

Meltem Ayran Alman-İsviçre kökenli Nöral Terapi hakkında bilgi verdi.

Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Hekimi Meltem Ayran, “Nöral Terapi, lokal anetsezik maddelerin vücuda injekte edilerek ‘nörovejetatif sistem' üzerinde etki oluşturmayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Vejetatif sinir sistemini, vücuttaki istemsiz hareketleri kontrol eden sinir hücreleri topluluğu gibi düşünebilirsiniz. Kronik ağrıların önemli sebeplerinin, hormonal bozukluklar, latent asidoz, barsak florası bozukluğu, vücuttaki bozucu alan gibi sebepler, beslenme bozuklukları vb. olduğunu biliyoruz. Nöral terapi bir regulasyon tedavisidir yani, vücut kendi dengesini kazanarak iyileştirme mekanizmalarını aktive eder ve hastalıklar iyileşmeye başlar ve hatta hastalanmazsınız Nöral terapi, hem hastalıkların tedavisinde tek başına ya da destek tedavisi olarak kullanılırken hem de vücudu daha sağlıklı kılarak hastalanmasını önlemede de ‘Koruyucu Hekimlik' anlamında önemli bir yöntem olarak yerini almaktadır” dedi.

Migren tedavisinde, fibromyalji gibi kronik ağrılarda, kronikleşmiş tüm ağrılarda aynı zamanda akut başlamış ağrıların tedavisinde sıkça kullanıldığını ifade eden Ayran, “Türkiye' 2009' dan bu yana Nöral Terapi' nin ilk uygulayıcılarından biri olarak, bu süre içerisinde pek çok vaka tedavi ettim. ‘Seans sayıları ve iyileşme süresinin ağrıların ne kadar süredir varolduğuyla çok ilgili olduğunu da ekledi. ‘İki yıl önce üniversiteye hazırlanırken migren atakları başlayan hastanın migren sorununu 5 seansta tamamen çözmüştük. ‘Yirmiyıldır migren sorunu olan hastaya yapılacak uygulama sayısının daha fazla olması muhtemeldir.' Tedaviye başlamadan önce hastanın hikayesi alınır, muayenesi yapıldıktan sonra ilk seansına başlanır. İkinci seans 72 saatten önce yapılmaz ve hastanın durumuna göre haftada 1 hasta çağrılarak tedaviye devam edilir” açıklamalarında bulundu.