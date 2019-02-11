Obezite ameliyatı sonrası beslenmeye dikkat

Dr. Fahri Yetişir, Obezite ameliyatı sonrasında sağlıklı kilo verebilmek için doğru gıda seçimi ve uygun beslenmeyle birlikte egzersizin hayati önem taşıdığını söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fahri Yetişir, ameliyat sonrası ilk zamanlarında sulu-yumuşak gıdalar sonrasında ise püre haline getirilmiş gıdalar alınması gerektiğini ifade ederek, "Ameliyat sonrası beslenme, yapılan obezite ameliyat tipine bağlı ufak farklılıklar göstermekle birlikte benzer tarafları da mevcuttur. Obezite ameliyatı ile geride bırakılan midenin hacmi 30-150 ml arasında değişir. Bu nedenle yeni midenin kapasitesinin bu kadar olduğu unutulmamalıdır. Bu ameliyat esnasında mide boylu boyuna stapler dediğimiz bir zımba çeşidi ile kesildiği için bu midenin iyileşmesi için bir zaman gerekecektir bu zaman süreside yaklaşık olarak 4 hafta olarak belirlenmiştir. Bu 4 hafta boyunca ilk zamanlarında sulu-yumuşak gıdalar sonrasında ise püre haline getirilmiş gıdalar alınmalıdır. Buradaki amaç kilo vermenin yanında iyileşmekte olan mideye zarar vermemek. Ameliyat sonrasında sağlıklı kilo verebilmek için doğru gıda seçimi ve uygun beslenmeyle ile birlikte egzersiz hayati önem taşımaktadır. Ameliyat sonrasında beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değişikliği kalıcı kilo kaybı için esastır" dedi.

Ameliyat sonrası dönemde hastaların normal diyetlerine geçmek için bir geçiş diyet programlarına uymalarının gerektiğini belirten Dr. Fahri Yetişir, "Geçiş diyeti 4 ana aşamaya bölünür. Bu aşamalar arası geçişte ameliyatı yapan merkezin yönlendirmesi gerekmektedir. Hastalar bir önceki aşamadaki beslenmeyi yapabildikleri ölçüde diğer aşamaya geçmelidirler. Bir sonraki aşamaya geçince zorlanıyorlarsa bir önceki aşamaya geri dönmeliler. Bazen bazı gıdaları ilk etapta tüketirken rahatlıkla tolere edemeyebilirler. Bu durum normaldir daha sonra tekrar deneyebilirler" diye konuştu.

Dr. Fahri Yetişir, geçiş diyetinin 4 ana aşamasını ise şöyle sıraladı:

1).Yeme hızınızı daha da yavaşlatmayı deneyin.

2.Porsiyonu azaltın.

3. Bütün bunlara rağmen tolere edemiyorsanız belirli bir süre ara verebilirsiniz. Püre haline getirilmiş gıdalar tüketmekte zorlanıyorsanız alternatifi olarak püre halindeki bebe mamaları da kullanılabilir. Azar miktarda öğünler şeklinde günde 6 öğünden daha fazla alarak günlük 700 ml civarında gıda alınmalıdır. Öğünler arasında günlük 1.5 litreden daha fazla sıvı alınmalıdır.

4. Bütün bunları yapmış olmanıza rağmen gıda alımında zorlanıyorsanız özellikle sıvı tüketmekte zorlanıyorsanız, zaman kaybetmeden ameliyatınızı yapan doktorunuza başvurun. Obezite ameliyatı öncesi ve sonrası izlemde ameliyat kadar önemlidir. Kontrollere zamanında gelmeleri çok önemli. Hiç olmazsa acil durumlarda ameliyat olduğu klinik ve doktor ile telefonla irtibat kurabilmeliler.