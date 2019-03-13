Obezite ameliyatı sonrası kilo alımı ölümcül olabiliyor

Dr. Fahri Yetişir, obezite ameliyatı sonrası tekrar kilo alma problemine dikkat çekerek, “Tekrar kiloları geri almayı engellemenin en iyi yollarından birisi düzenli fiziksel aktivite egzersiz yapmaktır: amaç günlük 60 dakika olmalıdır” dedi.

Obezite ameliyatının diğer yöntemlerle kilo vermeyi denemiş fakat başarılı olamamış olan hastalara önerildiğini kaydeden Doç.Dr. Fahri Yetişir, “Obezite cerrahisinin en çok yapılanları: Gastrik bypas: Midenizde küçük bir poş oluşturulur (2030 cc kadar) bu poş direk olarak ince bağırsağa bağlanır. Böylelikle yiyecekler bu küçük mide poşuna oradan da ince bağırsağa geçerler, bu esnada midenin geri kalan kısmına, on iki parmak bağırsağına ve 200 cm yakın bir ince bağırsak kesimine hiç uğramamış, bypas etmiş olur. Bu şekilde hem daha az bir besin ile doyma sağlanabilmekte ve çok uzun bir bölüm devre dışı bırakıldığı için besinlerin önemli bir kesimi sindirilememektedir” ifadelerini kullandı.

Tüp mide, midenin boylu boyunca kesilerek midenin fundus tarafının alınması ve tüp şeklinde bir mide bırakılması olduğunu ifade eden Dr. Yetişir, “Burada bırakılan mide poşu yaklaşık 45120 cc civarındadır. Tüp mide ameliyatı obezite cerrahisi içerisinde yapılması en kolay ameliyatlardan birisidir. Biliopankreatik diversiyon ameliyatı: Tüp midede olduğu gibi midenin bir kısmı çıkarılır ve ardından midenin çıkış kapakçığı korunarak on iki parmak bağırsağının birinci kısmından kesilir ve burası ince bağırsağın önemli bir kısmı devre dışı bırakılarak orta kesimine yakın bir yere bağlanır. Metabolik Cerrahi: Bu şişman hastaların eş zamanlı şeker hastalığının da olduğu durumda tercih edilen ve şeker hastalığını daha etkili ve kalıcı bir şekilde çözen ameliyatlar tübtünüdür. Bu ameliyatta da tüp mide ameliyatı yapılmakta ve ince bağırsaklarında yer değişim işlemi yapılmaktadır” diye konuştu.

Dr. Fahri Yetişir, şişmanlık tedavisinden sonra tekrar kilo almayı engellemeye dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Şişmanlık tedavisinin hangisini yaparsanız yapın tekrar kilo almak önemli bir problemdir. Kilo kaybettirmesi için ilaç almışsanız ilacı bırakır bırakmaz büyük olasılıkla kiloları tekrar geri alacaksınız. Kilo kaybetmek için ağır diyetler yapmışsanız bunu bırakır bırakmaz fazlası ile tekrar geri kilo alacaksınız. Hatta obezite ameliyatından sonra bile eğer yüksek kalorili yiyecekler tüketmeye başlarsanız uzun dönemde yine kilolarınızı geri alabilirsiniz. Bütün bunlara rağmen sizin kilo verme cabalarınız hiçbir şekilde beyhude değildir. Tekrar kiloları geri almayı engellemenin en iyi yollarından birisi düzenli fiziksel aktivite egzersiz yapmaktır: amaç günlük 60 dakika olmalıdır. Kiloları geri almamanın diğer önemli yolu da sağlıklı beslenmekten geçmektedir. Yaşam şeklinizi bu iki konudan ödün vermeyecek şekilde organize etmelisiniz. Arkadaşlıklarınızı, iş hayatınızı, eğlence hayatınızı ve kendi kişisel yaşamınızı buna göre şekillendirmelisiniz.”