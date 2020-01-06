Obezite cerrahisi sonrası beslenmeye dikkat

Dr. Mehmet Yalım Uçtum, obezite sonrası beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Yalım Uçtum, “Obezite (bariatrik) cerrahisi sonrası ilk 4 saat hasta yataklarında dinlenirken , 4. Saat itibariyle obezite cerrahi alanında uzmanlaşmış hemşireler tarafından ilk kez ayağa kaldırılmaktadır. Yürüyüş yaparak gazını çıkartmaya çalışan hastalarımız iyileşme sürecine girmiş olmaktadırlar. Saat başı serviste yapılan yürüyüşler ve yapılacak olan triflow solunum egzersizleri çalışmaları sayesinde hasta anesteziyi vücudundan daha çabuk atacak, gazını çıkartarak rahatlayacak ve normal hayatına kısa süre içerisinde geri dönecektir. İki gece hastanede kaldıktan sonra taburcu olan obezite cerrahisi geçiren hastalar bundan sonraki süreçte doktorunun reçetelemiş olduğu ilaçları düzenli kullanmalı ve diyetisyeninin önerdiği beslenme önerilerine uymalıdır. Bu dönemde kilo kaybı hemen başlar. Artık obeziteye yavaş yavaş veda etmeye başlarlar. Tüp mide sonrasında ilk bir ayda kilo verme süreci hızlı olmaktadır. Sonrasında biraz daha yavaşlayarak, 12 ay ile 18 ay boyunca kilo verme süreci devam etmektedir. Bu öneriler sayesinde hastalar ameliyat sonrasını çok rahat geçirmekte ve iş hayatlarına geri dönmektedirler” dedi.

Obezite cerrahi operasyonları sonrasında ilk 15 günün kişilerin sıvı diyet programı uyguladığını ve et-tavuk suları, laktozsuz süt, light ayran, şekersiz ve tanesiz komposto suyu ve elma suyu gibi şekersiz, tanesiz , berrak sıvılar tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Uçtum, “Bu dönemde hastaların beslenme programları protein tozları ve gıda takviyesi olarak adlandırılan hastaların günlük vitamin, mineral, protein ve kalori ihtiyacını karşılayan mamalarla desteklenmelidir. Sıvı diyet dönemindeki tüm sıvıların ılık içilmesi midenin uyarılmaması için çok önemlidir. Sıvı diyet döneminin ardından kişilerin 15 gün boyunca püre diyet dönemini uygulamaları gerekmektedir. Bu dönemde kahvaltıda light süzme peynir veya light krem peynir tüketirken ara öğünlerde blenderize edilmiş kabuksuz ve asitsiz meyveler tercih edilebilir. Ara öğün alternatifleri olarak light yoğurt, süt, ayran gibi protein içeriği yüksek sıvılar da tercih edilebilmektedir. Öğle ve akşam yemeklerinizde ise yumurta akı ve et-tavuk suları ilave edilmiş çorbalar tercih edilmektedir. Çorba tüketmek istemeyen hastalar için ise blenderize edilmiş tavuk, balık, sebze önerilirken zamanla tolere durumu artan hastalara köfte ve et tüketimi de önerilmektedir. Patates püresi nişasta içeriğinden dolayı kişilere önerilmese de lor veya çökelek ilave ederek tüketmek isteyen hastalara alternatif bir seçenek olarak sunulmaktadır. Tüp mide sonrasında hastalar için beslenme süreci gözlerini korkutucu bir dönem gibi gelse de obezite cerrahi sonrasında mide hacminin küçülmesi ile artık kısıtlayıcı beslenme, mide içerisinde yer alan iştah (ghrelin) hormonunun alınması ile kısıtlayıcı açlık sağlanır. Bu yüzden ameliyat sonrası beslenme sürecinde sadece beyin yasaklı yiyeceklerin yenilmesini emreder ancak vücut istememektedir” diye konuştu.

Sıvı ve püre diyet dönemlerinde kişilere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılmaya özen gösterilmesinin önemli olduğunu kaydeden Dr. Uçtum, “Kişilere sıvı diyet döneminde günde 2 lt yavaş yavaş yudum yudum sıvı içme alışkanlığı kazandırılırken püre döneminde iyice çiğneme alışkanlığı ve ara öğün yapma alışkanlığının kazandırılması amaçlanmalıdır. Bu dönemde kişiler gıdalarını küçük lokmalarla iyice çiğneyerek belirli aralıklarla almalıdır. Bu dönemde en önemli kazanılması gereken alışkanlıklardan birisi de katı-sıvı ayrımıdır. Püre dönemi itibariyle katı gıda alımına başlayan hastalar katı-sıvı ayrımına başlamalı ve yemeklerden 30 dakika önce sıvı almayı bırakırken yemeklerden 30 dakika sonra tekrar sıvı almaya başlamalıdır. 1.ay itibariyle katı diyet dönemine başlayan hastalara kalorisi düşük ancak besin değeri yüksek öğünleri nasıl tercih edebileceğine dair beslenme eğitimleri verilmelidir. 1. Ay itibariyle 3.6.9. ve 12. Aylarda bireylerin rutin tetkikleri tekrarlanmalı ve gerekli takviyeler yapılmalıdır. Bu takviyeler arasında vitamin ve mineral değerlerinin düşük olduğu durumlarda multivitamin takviyeleri gerçekleştirilmelidir. Obezite cerrahisi sonrasında diyetisyen ve doktor kontrollerine ihmal etmeden gitmeleri önerilmektedir. Şişmanlık Tedavisi ameliyatlarını olan kişiler için beslenme süreci aynıdır. Şeker hastalığı ameliyatı yada obezite cerrahisi olan bireyler obeziteden ve getirdiği yandaş hastalıklardan kurtulmak için aynı beslenme süreçlerinden geçeceklerdir” açıklamalarında bulundu.