ODAK'tan “Kafkasya'da Savaşlar ve Göçler 1855-1920” Sempozyumu

Atatürk Üniversitesi ODAK (Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından hazırlanan “Kafkasya'da Savaşlar ve Göçler 1855-1920” sempozyumu çevrim içi olarak düzenlendi.

Türkiye dışından dokuz ayrı ülkeden katılımcıların iştirak ettiği sempozyumun açılış konuşmasını yapan ODAK Merkez Müdürdü Dr. Öğr. Üyesi Gürsoy Solmaz, ilk sözü aynı zamanda sempozyuma onursal başkan olarak katılan Timsal Karabekir'e verdi. Timsal Karabekir, 1855 yılından başlayarak Kafkaslar'dan Osmanlı'ya göçlerin tarihine dikkat çekti.

Programın devamında ise Prof. Dr. Bingür Sönmez, Atatürk Üniversitesi İktisat Fakültesinden Prof. Dr. Kerem Karabulut, Atatürk Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdiresi Prof. Dr. Esin Dayı, Iğdır Üniversitesinden Dr. Sözar Akyıldırım, Doç. Dr. Boran zizli, Prof. Dr. Qasım Hacıyev, Doç. Dr. Firdovsiyy hmdova (Azrbaycan) Prof. Dr. Frhad Turanlı (Ukrayna) Araştırmacı yazar Ziya Zakir Acar, genç tarihçiler Cansu Nahırcı, Gamze Şengül, Gül Bezçi, Kefser Tekinkaya, Mühsin Ertürk çeşitli konu başlıklarında konuşma gerçekleştirdi.

Sempozyuma Ankara'dan katılan Prof. Dr. Sadagül Akbaba ise Ermenistan'dan zorla çıkartılan Türklerin çektikleri eziyetlerden söz ederek ailesinin de o zulmü görenlerden olduğunu vurguladı. Almanya'da belgesel filmler çeken Mustafa Qula Bala, yaşadığı bu ülkedeki kaçgın ve göçkünlerin yaşadıklarını gözlemlerinden örneklerle dikkate sundu.

Sempozyumun sonunda Doç. Dr. Akif Nağı ve moderatör Dr. Öğr. Üyesi Gürsoy Solmaz dile getirilen konuları toparlayıcı konuşmalar yaptılar. İlginin oldukça yoğun olduğu sempozyum, Atatürk Üniversitesi resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak yayımlandı ve zaman içinde izlenebilmesi için kayıt altına alındı.