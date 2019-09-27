Ödüllü Mimar Ceylan Ateş Dubai'de

Altın Palmiye Ödülleri'nde 'En İyi Designer' seçilen Ceylan Ateş'in 'Cici Bici' isimli single parçasının klibi yayımlandı. Klip tanıtımı için Dubai'de bulunan Ceylan Ateş mimari çalışmalara orada da devam ediyor.

Mimarlık alanında ödüller alan ve hem Türkiye de hem de dünyada en çok tanınan mimarlar arasında olan Ceylan Ateş, çekimleri Hindistan, Almanya ve Bodrum'da yapılan 'Cici Bici' 'isimli single parçasının klibi ile tüm dijital platformlara giriş yaptı. Klibi 30 Ağustos'ta yayınlanan ödüllü mimar Ceylan Ateş, çıkardığı single ile sosyal medya mecralarında 300 bine yakın izlenme ile büyük bir başarıya imza attı.

Single'ın devamını getirmek istediğini söyleyen Ateş, en kısa zamanda tekrar çalışmalara başlayarak mimarlık ve sanatçılığı aynı anda yapacak.