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Off-road yarışları havadan görüntülendi

Erzurum’da Karayazı Belediyesi tarafından Karayazı Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen off-road yarışlarında heyecanlı anlar yaşandı.

Erzurum'da Karayazı Belediyesi tarafından Karayazı Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen off-road yarışlarında heyecanlı anlar yaşandı. Çamurla kaplı parkurda yapılan yarışlar drone ile havadan görüntülendi.


Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen yarışlar öncesi, kentteki farklı off-road kulüplerinden 13 pilot, araçlarıyla ilçe gezisi yaptı.


Daha sonra festival alanına geçen pilotlar, burada hazırlanan parkurda yarışarak, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı.


Yarışlar esnasında zorlu engelleri geçmeye çalışırken çamura saplanan, rampa ve çukurlarda kalan araçlar ise iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.


Festivale gelen vatandaşlar, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmaları ilgiyle izledi.


Çamurla kaplı parkurda yapılan yarışlar drone ile havadan görüntülendi.

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