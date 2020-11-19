Offroad kulübü ortaokul öğrencilerine kışlık kıyafet yardımı yaptı

Erzurum Macera Offroad Kulübü ‘minik eller üşümesin' adlı sosyal sorumluluk projesi adı altında ilk ve ortaokul öğrencilerine kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Erzurum offroad kulübü, ilk ve ortaokulda okuyan miniklere bot, mont, bere ve eldiven yardımı yaptı. Kışlık kıyafetleri belirledikleri dağ köylerindeki ve şehirdeki okullara teslim eden offroad kulübü, adını ‘minik eller üşümesin' şeklinde koydukları sosyal sorumluluk projesinin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Dağ köylerinde ve şehirde bulunan birçok okula yardımda bulunduklarını belirten Erzurum Macera Offroad Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, “Yaklaşık üç yıldır kulübümüzün devam ettirdiği sosyal sorumluluk projesi olan ‘minik eller üşümesin' adıyla başlatmış olduğumuz yardım kampanyasında bir okulumuza yardımda bulunuyoruz. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz projemizde dağ köylerinde ve şehirde bulunan birçok okula bot, mont, bere ve eldiven dağıtımlarına devam edeceğiz” dedi.