Öğrenci dekanlığı tarafından 1. Öğrenci Şurası gerçekleştirildi

Öğrenci Şurası Programı gerçekleştirdi.

Öğrencilerin karşılaşacakları barınma, yemek, ulaşım ve sağlık gibi temel sorunların tespitine ve çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamak, kültür-sanat-sportif faaliyetlerini desteklemek ve kampüs hayatına uyumlarını kolaylaştırmak gayesiyle Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde kurulan ve bu kapsamda faaliyetlerine başlayan Öğrenci Dekanlığı, öğrencileri bilgilendirmek amacıyla çeşitli konulardan oluşan I. Öğrenci Şurası Programını Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenledi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Yaşar Totik'in açılış konuşmaları ile başlayan programa, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Meral Oltulu ve Dr. Öğr. Üyesi Fuat Karabulut ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

6 başlık halinde gerçekleşen programda, Sosyal, Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler Çalışma Grubu Sunumunu Öğr. Gör. Oğuzhan Özakın, Sportif Faaliyetler Çalışma Grubu Sunumunu Arş. Gör. Levent Önal, Bilgiye Erişim (Kütüphane, İnternet) Çalışma Grubu Sunumunu Doç. Dr. Ceyhun Özan, Kampüste Fiziki İmkânlar Çalışma Grubu Sunumunu Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Atalay, Sağlık, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Çalışma Grubu Sunumunu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Naz, Temel İhtiyaçlar (Barınma, Yemekhaneler ve Kantinler, Güvenlik, Ulaşım) Çalışma Grubu Sunumunu ise Arş. Gör. Volkan Acar yaparken öğrencilerden gelen çeşitli sorulara da aydınlatıcı cevaplar verildi.

Program, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fuat Karabulut'un kapanış konuşmasını gerçekleştirmesi ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.