Öğrenci konseyinden anlamlı yardım kampanyası

Kısa bir süre önce Okul temsilciliğine seçilen Dilara Serçemeli, seçim sonrası ilk toplantısında kardeş okul olarak köy okullarını seçtiklerini ve köy okulların eksikliklerini arkadaşları ile gidereceklerini açıkladı. Serçemeli ve arkadaşları Yakutiye ilçesi Uzunyayla İlköğretim Okulu'na kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundular.

Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal sorumluk projesi kapsamında öğrenciler köy okulundaki kütüphane ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunması için okula giderek eksiklikleri belirleyerek harekete geçti.

İlkokul ve Ortaokulla aktif bir şekilde yürütülen kampanya, İlkokul ve Ortaokul Müdürü Meliha Ayşen Yurdakul ve okul temsilcisi Dilara Serçemeli ile Köy okulunda ihtiyaçlı öğrencilere yardımlarını ulaştıran Öğrenci Konseyi yönetimi okul idaresi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Köy okulundaki öğrencilerle sohbet edip çeşitli yarışmalar yapan Konsey Yönetimi daha sonra öğrencilerle sohbet yaparak ziyaretini sonlandırdı. Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi ile ilgili açıklama yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Dilara Serçemeli, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın zorlu eğitim yaşamlarına bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek; onların, vatanına, milletine, devletine bağlı, pırıl pırıl bireyler olarak yetişmelerine vesile olabilmek adına böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Projemizin hayata geçirilmesinde küçük büyük katkısı olan bütün kurum ve kuruluşlarımıza tüm öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ederim" dedi.