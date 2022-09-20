İhlas Haber Ajansı

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Öğrenci yemekhanesindeki yangında alevler gökyüzünü sardı

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkezi yemekhanede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor.


Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı.


Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.

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