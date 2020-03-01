Öğrenci yurtlarında şehitler için mevlit okundu

Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında okunan mevlitler şehit askerlere bağışlanırken, Türk Ordusunun başarısı için dualar edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda İdlib şehitleri için mevlit okundu. Okunan mevlide eşlik eden öğrenciler ellerini semaya kaldırarak şehitlere rahmet, Türk ordusunun muzaffer olması için dua etiler. Kız ve erkek öğrenciler Ramazan'ın habercisi olan Üç Aylara girildiğini hatırlatarak “Mübarek Regaip kandilinde zalimler Mehmetçiğimize ateş kustular, şehitlerimiz ve yaralılarımızı almaya giden Ambulanslara saldıracak kadar alçak bir zihniyetle karşı karşıyayız. İdlib'de zalimlerin ateşiyle şehit düşen 33 askerimiz için, vatan için şehadet şerbetini içen şehitlerimiz için Mevlit okuduk. Mehmetçiğimiz zalimlere karşı muzaffer olsun diye ellerimizi semaya açıp dua ettik. İnşallah Allah Teala kabul buyurur. Mehmetçiğimize bir güç kuvvet olsun, yüreğimizin, dualarımız onlarla olduğunu göstermek istedik” dediler.