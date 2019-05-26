Öğrenciler 18 un çuvalı mavi kapak topladılar

Sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde Eskişehir'in yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden kargo yoluyla plastik kapak bağışı kabul eden dede torun Halit Aydoğan ve 16 yaşındaki Melike Sarıtaşın projelerine bir destekte Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler öğrencilerinden geldi. Topladıkları on sekiz un çuvalı mavi kapağı kargoyla Eskişehir'e gönderdiler.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet birinci sınıf öğrencisi Ulaş Ateş, “Sene başında sosyal hizmetler bölümü olarak sosyal sorumluluk projesine başladık projemize başlarken afişlerimiz astık. Esnaflardan destek aldık kendi yaptığımız kutuları damacanaları götürüp bıraktık. Bu kutuları aylık düzenli olarak topladık. Sonuç itibarıyla yedi ayda 18 un çuval mavi kapak toplamayı başardık. Halkımız çok duyarlıydı her konuda yardımcı oldular aynı duyarlılığı tüm Türkiye'nin göstermesini isterim. Herkesin bu projeye katılması kesinlikle gerekir bu proje kapsamında okullara Sosyal Hizmet merkezine ve bütün bölüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.