Öğrenciler ASUDE Projesini Kent Konseyine sundu

Enerji AŞ'nin düzenleyeceği yarışmaya hazırlanan Aziziye 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri yaptıkları çevre dostu projelerini, kentin güçlü sesi, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesinde Erzurum'un Lokomotifi olan Erzurum Kent Konseyine sundu.

23 Nisan Ortaokulunda gerçekleşen proje değerlendirme ve istişare toplantısına Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Keleşoğlu, Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Yeşilyurt, Okul Müdürü Adnan Selvitopu, Danışman öğretmenler Hüseyin Çöken, Müslüm Taşkesen ve görevli öğrenciler katıldı.

23 Nisan Ortaokulunda öğrenim gören minik öğrenciler tarafından hazırlanan çevre dostu, Atık Su Depolama Projesi(ASUDE) banyodan ve lavabolardan gelen suyu rezervuar suyu olarak bir depoya topluyor. Kullanılacak bina türüne göre büyüklüğü ve sayısı değişebilen depoda fiziksel filtreleme akabinde biyolojik filtreleme sonrası wc giderlerine gönderiliyor, depo dolduğu zaman otomatik olarak wc giderlerinden akacak şekilde şamandıra sistemine de sahip. Proje temiz suyun israf yapmadan daha az kullanımını sağlayıp sudan tasarruf yapmayı hedefliyor.

Öğrencilerimizin hayal dünyalarını kullanarak geliştirmiş oldukları projeye tam not veren Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Keleşoğlu, “Miniklerimiz güzel iş çıkarmış, fosil yakıtların aşırı derecede kullanılması sonucu, şiddeti arttan küresel ısınma iklim değişikliklerine ve akabinde şiddetli bir kuraklığa yol açıyor. Küresel ısınma sonucu kuraklık riski ve su kıtlığı gelecekte insanoğlunun en büyük sorunlarından birisidir. Miniklerimiz projeleri ile suyun tasarruflu kullanılmasını ve çevre dostu teknolojiler geliştirmeyi hedefleyip büyüklere yani bizlere inceden bir uyarı mesajı veriyor. Erzurum Kent Konseyi olarak çevre ile ilgili her projeye destek vereceğiz. Proje ekibi tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.