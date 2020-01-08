İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler bayrak yaptılar

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu tasarım bölüm öğretim görevlisi Ferdi Ayaz ve öğrencileri tarafından Atatürk Üniversitesi bilimsel araştırma ve proje geliştirme birimi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projeleri adı altında "Vatan ve bayrak bilincinin artırılmasına yönelik baskı resim sanatı tekniğinde uygulamalar yapma" projesi gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu tasarım bölüm öğretim görevlisi Ferdi Ayaz ve öğrencileri tarafından Atatürk Üniversitesi bilimsel araştırma ve proje geliştirme birimi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projeleri adı altında "Vatan ve bayrak bilincinin artırılmasına yönelik baskı resim sanatı tekniğinde uygulamalar yapma" projesi gerçekleştirildi.


Proje kapsamında Oltu Meslek Yüksekokulu Baskı resim atölyesinde 30 öğrenci ile Baskı resim tekniğinde Türk bayrağı çizimi gerçekleştirilerek kendi bayrağını kendin yap sloganı adı altında her öğrencinin kendi bayrağını yapması sağlandı.


Proje kapsamında ortaya çıkartılan bayraklar diğer bölümlerdeki öğrencilere dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.