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Öğrenciler depreme karşı bilinçlendiriliyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlarında doğal afetlere karşı farkındalık ve bilinçlenme eğitimleri düzenleniyor.

Afet bilinciyle farkındalık seminerleri AFAD tarafından eğitime tabi tutulmuş uzmanlar veriyor.


Türkiye'nin hiç değişmeyen gerçeği olan deprem için öğrenci yurtlarında farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında bu amaçla eğitim seminerleri düzenlendi. AFAD tarafından eğitilen 4 uzman tarafından kız ve erkek öğrenci yurtlarında düzenlenen programlara katılımlar da yüksek oranda gerçekleşiyor. Seminerlerde, Türkiye'nin değişik bölgelerinden geçen fay hatları, aktif olma durumları, üretebilecekleri deprem şiddeti ile ilgili bilgiler aktarılıyor.


Uzmanlar, öğrencilere deprem anında nasıl davranılması gerektiği, deprem öncesi alınabilecek tedbirler, depremin hemen ardından yapılması gerekenler ile ilgili eğitim veriyor. Depremlerde müdahale, kurtarma çalışmalarına katkı, gerçekleştirilebilecek görevler aktarılıyor.

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