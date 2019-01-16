Öğrenciler dikkat eksikliğini ata sporu okçuluk ile yeniyor

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde Hasan Basri Demir Bağ Çok Programlı Anadolu Lisesi, öğrencilerinin dikkat eksikliğini ata sporu olan okçuluk ile yeniyor.

Gençlik projeleri destek programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Okçuluk Sporu ile Dikkat Eksikliğini Yeniyoruz” projesiyle Hasan Basri Demir Bağ Çok Programlı Anadolu Lisesi, öğrencilerinin geçmişe olan bağını güçlendirirken aynı zaman da öğrencilerinin eğitimde büyük bir engel olan dikkat eksikliğini yenmeği hedefliyor.

Proje sorumlusu beden eğitimi öğretmeni Muhammet Kalkan, okçuluk sporu için fiziki güce çok ihtiyaç olmadığını, erkek ve kız öğrencilerimizin bu sporu rahatlıkla yapabileceğini belirterek, okçuluk için iyi bir dikkat ve konsantre olmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Kalkan, “Yapmış olduğumuz projeyle öğrencilerimizin dikkatini geliştirirken aynı zamanda kültürel değerlerimizi de öğrencilerimize aktarıyoruz” dedi.