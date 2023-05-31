Öğrenciler fideleri toprakla buluşturdu

Sabancı İlkokulu öğretmenlerinden Serap Irmak, örnek bir uygulamayla öğrencileriyle birlikte geçen sene okul bahçesini meyve ağaçları ile donatmıştı. Bu yıl da yine okul idaresiyle birlikte okul bahçesine bir sera kurulmasını sağlayan Irmak, öğrencileri için mini bir örtü altı üretim modeli oluşturdu.

Sabancı İlkokulu Müdürü Fatih Cerrah, birçok kuruluşun da desteğini alarak seranın kurulumunu gerçekleştirdiklerini ifade ederken, Atatürk Üniversitesi sera malzemesi, Tarım İl Müdürlüğü sebze fideleri ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden de teknik destek verdi. Kurulan serada öğrenciler yetiştiriciliği öğrenmenin yanında, doğadaki yaşam döngüsünü de doğrudan uygulamalı öğrenme fırsatı yakalamış oldular. Öğrenciler, serada eğlenceli vakitler geçirirken, veliler de bu çalışmadan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.