Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua etti

Erzurum'un Pasinler İlçesi'nde Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe dualı destek verdi.

Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri ve Öğretmenleri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için 'Fetih' Suresi'ni okuyup dua ettiler.

Öğretmenleri ile birlikte Mehmetçiğe selam gönderen öğrenciler “Dualarımız sizinle” dediler.