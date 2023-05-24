Öğrenciler Sıfır Atık için yarıştı

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, meydana gelen atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini amaçlayan “Sıfır Atık” kavramını toplumun her aşamasında ulaştırmayı hedefleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 432 öğrencinin katıldığı ve 190 projenin yarıştığı yarışmanın sonuçlarını açıkladı.

Bilim Erzurum'da düzenlenen programda; fikir, proje, resim ve afişler yarıştı. “Erzurum Sıfır Atık İçin Yarışıyor” sloganıyla yola çıkılan etkinliğe 190 proje katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çocukların ve gençlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Onlara temiz, huzurlu ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak bizim sorumluluğumuz. Bunu da onlarla birlikte yapacağız. Sıfır Atık bu anlamda çok önemli. Sıfır Atık demek kaynakların doğru kullanılması demektir. İsrafın önüne geçmektir. Genç arkadaşlarımız burada sergiledikleri eserler ve fikirlerle meseleye ne kadar çok sahip çıktıklarını hepimize göstermiştir. Katılan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve velileri kutluyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Bilim Erzurum'da öğrenci, öğretmen ve velilerin de katıldığı, adeta şenliğe dönen programda jüri üyeleri geri dönüştürülebilir atıkların yeniden tasarlanmasını değerlendirdiler. Birbirinden güzel ve orijinal fikirlerin yarıştığı programda ödül alan öğrencilere hediyeleri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından verildi.