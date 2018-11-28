Öğrenciler spor yetenek testinden geçti

Oltu'da 350 öğrenci spor yetenek taramasından geçti.

Türkiye Sportif yetenek taraması spora yönlendirme projesi kapsamında Oltu'da 350 öğrenci spor yetenek taramasından geçirildi.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul sporları Şube Müdürü ve Türkiye Sportif yetenek taraması spora yönlendirme projesi il koordinatörü Yaşar Elen, “Türkiye Sportif yetenek taraması ve Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının 2016 yılında protokolle kayıt altına alıp Mayıs ayından bu yana uygulamaya başladığı bir proje amaç Türkiye'deki üçüncü sınıf öğrencilerinin spora yatkınlıklarının ölçülmesi ve spora kabiliyetlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Türkiye'de adeta bir spor haritası oluşturuluyor bu amaçla 81 ilimizde eş zamanlı olarak proje yürütülmekte Erzurum'da ise 20 ilçemizde bu proje devam etmekte şuan Oltu ilçemizdeyiz yaklaşık 350 öğrencimiz proje kapsamında taranacak. Burada ilçe ilçe il il taranak çocuklarımızın hangi spora yatkınlıklarının olduğunu keşfedilmeye çalışılmaktadır Projenin kapsamında şunlar hedeflenmektedir. Türkiye'nin spor haritası çıkarılacak buradan seçilen çocuklar ikinci üçüncü aşamalarda belli merkezlerde toplanarak Türkiye'nin Olimpiyatlarda hedef koyduğu branşlarda sporcuların yetişmesi için bir yetenek taraması yapılmaktadır. Oltu'da projeye katılım yüksek seviyede oldu. Erzurum'da 11 bin 292 öğrenci bulunmakta, biz proje kapsamında 8 bin öğrenciye proje kapsamında ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemiz sportif yetenek açısından çok büyük zenginliklere sahip bir ülke çok genç nüfusumuz var. Yaklaşık 20 milyona yakın öğrencimiz var, bunların enerjilerini en iyi şekilde kullanmak ülke menfaati doğrultusunda geliştirmek amacındayız” dedi.

Sportif yetenek taramasına katılan öğrenciler ise “Bu sportif testlere severek katıldık, sporu seviyoruz. Hangi spora yetenekli olduğumuzu öğrenmek istiyoruz.” dedi.

Öğrenci velileri ise “Bu uygulama çok güzel bir uygulama aslında geç kalınmış bir proje, daha önce böyle bir uygulama olmamıştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dediler.