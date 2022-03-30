Öğrenciler Tarık Buğra'yı anlattı

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi çerçevesinde düzenlenen “Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra İl Öğrenci Paneli” Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

Panele; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelin başkanlığını Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Rabia Polat'ın yaptığı ‘‘Edebiyatın Yerli ve Millî Sesi: Tarık Buğra” konulu panele geçildi. Panelde Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sude Naz Taşar ‘Tarık Buğra'da Dost ve Düşman Kavramları, Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Can Akyürek ‘Tarık Buğra'da Dil Hassasiyeti, Nenehatun Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Dadaş ‘Tarık Buğra'da Değerlerimiz, Oltu Fen Lisesi Öğrencisi Firdevs Demirel ‘Tarık Buğra'da Eserlerinde Batılılaşma” konulu sunumlar yaptılar.

Sunumların ardından Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Biz İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak şu anda Anadolu Mektebi ve Kitap Akademisi olmak üzere iki kitap okuma programını öğretmenlerin ve öğrencilerin özverisiyle gayet başarılı yürütüyoruz. Bu programlara dâhil olup kitap okuyan 18 bin 880 öğrencimiz var. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Programın başarılı olması öğretmen ve yöneticilerimizin özverili ve etkin performanslarına bağlı. Biz onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Çünkü öğretmenlerin gönülden destek verdiği çalışmaların başarıya ulaşması kaçınılmaz. Öğretmenlerimizin birbirinden kıymetli çalışmalarını görünce insana dair umudumuz kökleşiyor. Bir taraftan imkânsızlıkları imkâna çevirirken bir taraftan kendi ile yarışan öğretmenlerimiz, çocuklarımız adına bizleri heyecanlandırıyor. Öğrencilerimizi panellerde dinledikçe yaptığımız çalışmaların amacına ulaştığını görüyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Panelist öğrencilerin birbirinden güzel sunumları büyük bir beğeni topladı. Panelin sonunda danışman öğretmenlere ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.