İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden 19 Mayıs'a özel klip

Erzurum’da iki kardeş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Marşını seslendirdi.

Erzurum'da iki kardeş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Marşını seslendirdi.


Erzurum'da 11.sınıf öğrencisi Selcan Yılmaz ve kardeşi 5 .sınıf öğrencisi Cihangir Yılmaz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarını evde sürdürdü. Evden çıkamayacakları için hazırlandıkları şarkıya klip çekmek isteyen kardeşlerin isteğini ise babaları Selçuk Yılmaz gerçekleştirdi.


Çocukları İzmir Marşını söylerken baba Selçuk Yılmaz ise kamerasıyla kayda girdi. Çektikleri klip 19 Mayısı evde geçirecek olan iki kardeşi biraz olsun mutlu ettiği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.