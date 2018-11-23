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Öğrencilerden Başkan Memiş'e Öğretmenler Günü kutlaması

Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş misafirlerine teşekkür etti. Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Memiş'in Öğretmenler Gününü kutlayarak kendisine kabartma tablo takdim eden Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Memiş'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

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