Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Görevli Komutanlar öğrencilerin mektuplarını teslim alarak bu mektupların en kısa sürede, sınırdaki Mehmetçiğe iletileceğini söyledi, öğrencilerin bu ziyaretinden gurur duyduklarını ifade etti.

Öğretmenleri Hatice Karatoprak terörle mücadele eden Mehmetçiğe moral olmak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediğini, öğrenciler de bu vefakar askerlerimize gönül dolusu minnet ve sevgilerini iletmek için mektubun güzel bir vesile olduğunu söyledi.