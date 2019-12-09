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Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe yazdıkları mektupları sahiplerine göndermesi için Yakutiye Askerlik Şubesi komutanlığına teslim ettiler.


Görevli Komutanlar öğrencilerin mektuplarını teslim alarak bu mektupların en kısa sürede, sınırdaki Mehmetçiğe iletileceğini söyledi, öğrencilerin bu ziyaretinden gurur duyduklarını ifade etti.


Öğretmenleri Hatice Karatoprak terörle mücadele eden Mehmetçiğe moral olmak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediğini, öğrenciler de bu vefakar askerlerimize gönül dolusu minnet ve sevgilerini iletmek için mektubun güzel bir vesile olduğunu söyledi.

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