Öğrencilerden, öğretmenlerine muhteşem kutlama

AVM'de düzenlenen 'Canım Öğretmenim' sergisine Vali vekili ve Palandöken ilçe Kaymakamı Mehmet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 20 eserin sergilendiği öğretmenler gününde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Okul tarafından yapılan robotik kodlama, zeka oyunları ve geri dönüşüm projeleri de sergilendi. Günün son bölümünde okulun müzik korosu öğretmenlerle ilgili şarkıları seslendirildi.

Kayak Yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı şoförsüz erobüs adlı proje ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kayak Yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokul Müdürü Murat Yiğit, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti.