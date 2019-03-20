Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının önemi anlatıldı

Dünyada her yıl 20 Martta kutlanan ''Dünya Oral Sağlık Günü'' nedeniyle Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en sık rastlanan sağlık sorunlarından birisinin ağız ve diş hastalıklarının oluşturduğu kaydedildi.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen ağız ve diş hastalıklarıyla mücadelede tedaviden çok koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması gerektiğine vurgu yapan yetkililer, 65 yaş üstü insanlarda dişsizliğin önemli bir problem olduğu, protez gibi yardımcı elemanlar kullanma oranının arttığına da dikkat çektiler.

Yapılan açıklamada ağız ve diş sağlığının TÜİK verilerine göre, 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında, 7-14 yaş grubunda ise ilk sırada yer aldığı bildirildi. 35-44 yaş aralığındaki kişilerde ise %73,8'inin dişlerinde en az bir çürük bulunduğu, %14'ünün ise kendine ait bir diş fırçası bulunmadığına vurgu yapıldı.

58 bin 976 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi doktorlarınca 2018-2019 eğitim öğretim yılında hedef nüfus olarak belirlenen 60 ayını tamamlamış 58 bin 976 anasınıfı ve ilköğretim birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Yine aynı dönemde 28 bin 758 öğrenciye flour vernik uygulaması, 57 bin 102 öğrenciye diş fırçası ve diş macunu muhafaza çantası dağıtılarak 64 bin 695 öğrenciye de farkındalık eğitimi verildi, 11 bin 825 ilköğretim birinci sınıf öğrencisine ağız-diş muayenesi yapıldı.

Dünya Oral Sağlık Günü nedeniyle Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker‘in başkanlığında Polis Amca İlköğretim Okulu öğrencilerini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir ve sağlık yöneticileri, öğrenci ve öğretmenlere yönelik ağız ve diş sağlığı bakımının önemine dikkat çektiler.

Ağız ve diş sağlığı bakımı ile ilgili önemli bilgiler veren Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimliği'ne bağlı diş doktorları öğrencilere diş taraması yaptı ve çeşitli hediye ve broşürler verdiler.

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir yaptığı açıklamada öğrencilere yönelik eğitici sağlık hizmetlerinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti ve bu çalışmalarda kendilerine destek veren Milli Eğitim Müdürü ve personeline teşekkür etti.