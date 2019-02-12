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Öğrencilere anlamlı yardım

Erzurum Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil ve Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir’in ortaklaşa gerçekleştirdiği yardım kampanyasında 50.

Erzurum Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil ve Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir'in ortaklaşa gerçekleştirdiği yardım kampanyasında 50. Yıl İlkokulunu ziyaret ettiler.


Bozhalil ve Yetişir öğrenciler ile sohbet ederek çocuklara hediye dağıttılar.


Kızılay kadın kolları Nesrin Yetişir'in organizasyonu ile gerçekleşen kızılay kadın kollarının çabası ile çocuklar hediyelerine kavuşurken, Kadın kolları temsilcisi, Nesrin Yetişir, Kızılay olarak Erzurum'da bu tip yardımların ardı arkası kesilmeden devam edeceğini belirtti, yardım ve desteklerinden dolayı, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir ve Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil'e teşekkür etti.

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