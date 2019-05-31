Öğrencilere cağ kebabıyla iftar yemeği veriyor

Oltu'da Cağ kebapçısı Kemalettin Mansız Ramazan boyunca her akşam 25 öğrenciyi iftarda misafir ediyor.

Hacı Baba Cağ Kebapcısı Kemalettin Mansız, “Ramazan ayı içerisinde her akşam 20-25şer öğrenci gruplar halinde lise ve üniversite öğrencisini mekanımda misafir ediyorum Evlerinden uzakta okuyan öğrencilerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dışardan gelen Öğrencilerimize ilçemizin tescilli yemeği olan Oltu Cağ Kebabını tattırmak, tanıtmak ve tanıtmak istiyoruz. Umarım öğrencilerimiz memnun edebilmişizdir” dedi.