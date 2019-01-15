Öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde düzenlenen anma etkinliğinde, Mardin Özel Harekât Şube Müdürlüğünde görevli iken 12 Nisan 2018 günü yaralanarak Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2018 tarihinde Şehit olan ve ismi Yakutiye İlçesinde bir İlkokula verilen Şehit Polis Memuru Kubilay Karaman adı verilen okul öğrencileri ile birlikte Asri Mezarlıktaki Şehitlikte bulunan kabri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

Düzenlenen programda öğrenciler ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ile Şehidin anne ve babasına bir Türk Bayrağı hediye ettiler.

Şehidin anne ve babası yaşadıkları gururu dualarıyla dile getirerek düzenlenen bu anma programına desteklerini esirgemeyen başta İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz olmak üzere, okul yöneticileri, Emniyet Müdürlüğü personeli ve öğrencilere çok teşekkür etti.

Şehidin annesi gözünün yaşlı olduğunu ancak başının dik ve gururlu olduğunu belirtirken, babası da “Tüm Şehitlerin mekanı cennet olsun, bu mertebeyi yüce Rabbim bizlere de nasip etsin” diyerek Şehitlik mertebesine erişen Kubilay Karaman'ın isminin bu okulda yaşayacak olmasının kendilerini gururlandırıldığını, artık her bir öğrencinin kendileri için bir “Kubilay” olduğunu belirtti.